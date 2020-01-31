Инфицированных коронавирусом 2019-nCoV граждан Украины на территории Китая нет - посольство
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По состоянию на 30 января, согласно информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, среди инфицированных новым штаммом коронавируса на территории Китая граждан Украины нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление посольства Украины в Китайской народной республике.
"По состоянию на 30 января 2020 года, согласно информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, среди инфицированных новым штаммом коронавируса (2019-nCoV) на территории Китая граждан Украины нет", - говорится в сообщении.
Дипломаты подчеркнули также, что при ухудшении самочувствия, а особенно симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, посольство Украины в КНР рекомендует минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
"В случае госпитализации себя и/или других известных граждан Украины, рекомендуем срочно сообщать Посольство Украины в КНР на круглосуточную горячую линию: + 86-137-0123-0647. Имея такую информацию, Посольство требует от руководства соответствующей больницы предоставление гражданину Украины необходимой помощи, а также поможет, в случае необходимости, коммуницировать с родственниками", - заявили в посольстве.
Напомним, по состоянию на 31 января, число погибших в результате заражения коронавируса в Китае достигло 213 человек.