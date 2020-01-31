Инфицированных коронавирусом 2019-nCoV граждан Украины на территории Китая нет - посольство

"По состоянию на 30 января 2020 года, согласно информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, среди инфицированных новым штаммом коронавируса (2019-nCoV) на территории Китая граждан Украины нет", - говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули также, что при ухудшении самочувствия, а особенно симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, посольство Украины в КНР рекомендует минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

"В случае госпитализации себя и/или других известных граждан Украины, рекомендуем срочно сообщать Посольство Украины в КНР на круглосуточную горячую линию: + 86-137-0123-0647. Имея такую информацию, Посольство требует от руководства соответствующей больницы предоставление гражданину Украины необходимой помощи, а также поможет, в случае необходимости, коммуницировать с родственниками", - заявили в посольстве.

Напомним, по состоянию на 31 января, число погибших в результате заражения коронавируса в Китае достигло 213 человек.