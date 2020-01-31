Інфікованих коронавірусом 2019-nCoV громадян України на території Китаю немає – посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на 30 січня, згідно з інформацією Національної комісії охорони здоров’я КНР, серед інфікованих новим штамом коронавірусу на території Китаю громадян України немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву посольства України у Китайській народній республіці.
"Станом на 30 січня 2020 року, згідно з інформацією Національної комісії охорони здоров’я КНР, серед інфікованих новим штамом коронавірусу (2019-nCoV) на території Китаю громадян України немає", - йдеться у повідомленні.
Дипломати підкреслили також, що, при погіршенні самопочуття, а, особливо, симптомах, схожих на грип чи ГРВІ, посольство України в КНР рекомендує мінімізувати контакти з іншими людьми й невідкладно звернутися до найближчого медичного закладу.
"У випадку госпіталізації себе та/або інших відомих громадян України, рекомендуємо терміново повідомляти Посольство України в КНР на цілодобову гарячу лінію: +86-137-0123-0647. Маючи таку інформацію, Посольство вимагатиме від керівництва відповідної лікарні надання громадянину України необхідної допомоги, а також допоможе, у разі потреби, комунікувати з родичами", - заявили у посольстві.
Нагадаємо, станом на 31 січня, кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягла 213 осіб.