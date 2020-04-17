Инфекционную больницу в Украинке отремонтируют до конца апреля - КОГА

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22423 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71073 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100317 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126749 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127770 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170254 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121357 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 10:59 • 104907 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Инфекционную больницу в Украинке отремонтируют до конца апреля - КОГА

Инфекционную больницу в Украинке отремонтируют до конца апреля - КОГА

Киев  •  УНН

 • 14931 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Капитальный ремонт инфекционного отделения в Украинцы планируют завершить до 30 апреля. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Сообщаю о ходе капитального ремонта инфекционного отделения в Украинке, завершение которого запланировано на 30 апреля этого года. То есть, через две недели. Заказчик капитального ремонта - Центральная больница Обуховского района в лице главного врача. По его информации, работы идут по плану и будут завершены в срок", - сказал Василий Володин.

Напомним, в этом году был запланирован ремонт в около 200 приемных больниц.

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