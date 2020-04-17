Інфекційну лікарню в Українці відремонтують до кінця квітня - КОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Капітальний ремонт інфекційного відділення в Українці планують завершити до 30 квітня. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Повідомляю про перебіг капітального ремонту інфекційного відділення в Українці, завершення якого заплановане на 30 квітня цього року. Тобто, за два тижні. Замовник капітального ремонту - Центральна лікарня обухівського району в особі головного лікаря. За його інформацією, роботи йдуть за планом і будуть завершені вчасно”, - сказав Василь Володін.
Нагадаємо, у цьому році був запланований ремонт у близько 200 приймальнях лікарень.