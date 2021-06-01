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Инфекционист предупреждает: к осеннему вспышки COVID-19 необходимо готовиться уже сейчас

Киев • УНН

 • 17298 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Следующую волну COVID-19 эксперты прогнозируют уже осенью, тем более — неизвестно, какие новые штаммы и мутации “посетят” Украину. Поэтому инфекционист Минздрава Сергей Крамарев уверен, что летнее время недолгого перерыва следует использовать как можно продуктивнее и подготовиться к налаживанию повсеместного тестирования и закупки необходимых лекарственных средств, передает УНН.

Инфекционист предупреждает: к осеннему вспышки COVID-19 необходимо готовиться уже сейчас

Цитата

“Это инфекция новая и предусмотреть что-то конкретное просто невозможно. Поэтому я рекомендовал бы тем, кто отвечает за это, готовиться, что следующая волна придет осенью. И некоторые специалисты говорят, что она действительно будет. Поэтому нужно и тесты запасать, и лекарственные средства, и кислород, и все, что нужно для этой следующей волны”, — отмечает Крамарев.

Детали

Обеспечить финансирование всеобъемлющего тестирования на COVID-19 осенью в учебных заведениях, на предприятиях, в многочисленных рабочих коллективах возможно, по мнению инфекциониста, с использованием отечественных ИФА-тестов на антиген коронавируса.

“Тесты отечественные намного дешевле, чем импортные, они должны быть в любом случае. Если в школе или в детском саду будет проявляться вспышка, они будут закрываться на карантин, поэтому это будет обеспечивать меньшее распространение. Так же и на предприятиях”, — подчеркнул Крамарев.

К тому же инфекционист отметил, что даже вакцинированные лица могут быть переносчиками COVID-19, ведь гарантированно не защищены от легкого течения болезни, поэтому их также нужно регулярно тестировать на коронавирус.

“Эффективность вакцины Astra Zeneca, например, указывается, что 70%. Значит, 70% не заболеют, а 30% могут заболеть не тяжелыми формами, но заболеть. И они будут источником инфекций”, — резюмировал он.

 

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