Інфекціоніст попереджає: до осіннього спалаху COVID-19 необхідно готуватися вже зараз

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“Це інфекція нова і передбачити щось конкретне просто неможливо. Тому я рекомендував би тим, хто відповідає за це, готуватись, що наступна хвиля прийде восени. І деякі фахівці кажуть, що вона дійсно буде. Тому потрібно і тести запасати, і лікарські засоби, і кисень, і все, що потрібно для цієї наступної хвилі”, — наголошує Крамарев.

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Забезпечити фінансування всеохопного тестування на COVID-19 восени у навчальних закладах, на підприємствах, у чисельних робочих колективах можливе, на думку інфекціоніста, з використанням вітчизняних ІФА-тестів на антиген коронавірусу.

“Тести вітчизняні набагато дешевші, ніж імпортні, вони повинні бути у будь-якому випадку. Якщо в школі чи в дитячому садочку буде виявлятися спалах, вони будуть закриватися на карантин, тож це буде забезпечувати менше розповсюдження. Так само і на підприємствах”, — підкреслив Крамарев.

До того ж інфекціоніст наголосив, що навіть вакциновані особи можуть бути переносниками COVID-19, адже гарантовано не захищені від легкого перебігу хвороби, тому їх також потрібно регулярно тестувати на коронавірус.

“Ефективність вакцини Astra Zeneca, наприклад, вказується, що 70%. Значить, 70 % не захворіють, а 30% можуть захворіти не тяжкими формами, але захворіти. І вони будуть джерелом інфекцій”, — резюмував він.