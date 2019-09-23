Индонезия назвала причины крушения Boeing 737 MAX

Официально доклад планируют представить в ноябре, после того как его подпишут представители производителя Boeing.

Издание отмечает, что в документе не будут названы главные причины катастрофы, а будут перечислены около 100 пунктов, в которых описываются различные проблемы, поскольку форма индонезийского доклада отличается от заведенного в Европе и Америке.

Отмечается, что среди причин упомянуты как проблемы с оборудованием лайнера, так и отдельные ошибки пилотов.

По информации издания, в Boeing в основном нет претензий к составителям доклада, и представители компании готовы отправиться в Индонезию для участия в подготовке ее окончательной редакции.

Кроме того, американские регулирующие органы к ноябрю должны представить свои соображения по улучшению качества подготовки пилотов.

В частности, речь идет о подготовке экипажей к ситуации, когда автоматическая система управления самолетом по какой причине выходит из строя, также планируют внести изменения в порядок сертификации новых самолетов.

Напомним, Boeing заявил о рекордных убытках после катастроф самолетов 737 MAX.