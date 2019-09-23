Індонезія назвала причини аварії Boeing 737 MAX
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Індонезія підготувала доповідь, у якій наведено перелік причин аварії Boeing 737 MAX компанії Lyon Air наприкінці 2018 року над Яванським морем. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Офіційно доповідь планують представити в листопаді, після того як її підпишуть представники виробника Boeing.
Видання зазначає, що в документі не будуть названі головні причини катастрофи, а будуть перераховані близько 100 пунктів, в яких описуються різні проблеми, оскільки форма індонезійської доповіді відрізняється від заведеної в Європі та Америці.
Зазначається, що серед причин згадані як проблеми з обладнанням лайнера, так і окремі помилки пілотів.
За інформацією видання, у Boeing в основному немає претензій до укладачів доповіді й представники компанії готові вирушити в Індонезію для участі в підготовці її остаточної редакції.
Крім того, американські регулюючі органи до листопада повинні представити власні міркування з покращення якості підготовки пілотів.
Зокрема, йдеться про підготовку екіпажів до ситуації, коли автоматична система управління літаком з якоїсь причини виходить із ладу, також планують внести зміни до порядку сертифікації нових літаків.
Нагадаємо, Boeing заявив про рекордні збитки після катастроф літаків 737 MAX.