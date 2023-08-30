Индийский луноход нашел серу и другие химические элементы на Луне

Детали

По сообщению Индийской организации космических исследований (ISRO), бортовой луноход подтвердил наличие серы, исследуя лазерами поверхность Луны. Это первый луноход, который когда-либо исследовал этот регион.

"Прибор лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя (LIBS), установленный на борту "Чандраян-3", сделал первые в истории измерения элементного состава лунной поверхности вблизи южного полюса. Эти измерения однозначно подтверждают наличие серы (S) в этом регионе, что было невозможно сделать с помощью инструментов, установленных на борту орбитальных аппаратов", - говорится в заявлении ISRO.

Предварительные анализы также указывают на присутствие алюминия, железа, кальция, хрома и титана. "Дальнейшие измерения показали наличие марганца (Mn), кремния (Si) и кислорода (O). Продолжается тщательное расследование относительно наличия водорода", - добавили в ISRO.

Считается, что южный полюс Луны является районом наиболее богатым на воду, и луноход "Чандраян-3" проведет следующие две недели, используя свой лазер для поиска признаков замерзшей воды, а также будет изучать атмосферу и выяснять состав южного полюса.

Замерзшая вода может быть невероятно ценной, если ее найдут на поверхности Луны, поскольку однажды она может быть использована для производства пригодного для дыхания кислорода для будущих лунных баз, а также может стать сырьем для ракетного топлива, которое поможет отправить миссии на Марс.

Дополнение

Маленький луноход весит всего 25,8 кг и примерно размером с небольшую немецкую овчарку. Он оснащен лазерным инструментом LIBS, а также пучком альфа-частиц.

LIBS способен обнаруживать элементы, выстреливая интенсивными лазерами в поверхность Луны и генерируя горячую плазму. Изучая свет от этой плазмы, исследователи могут идентифицировать длины волн различных частиц в этой конкретной части Луны.

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