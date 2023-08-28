Індія отримала перші в історії наукові дані з південного полюса Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Посадковий модуль Vikram у рамках індійської місії Chandrayaan-3 Vikram успішно приземлився на південний полюс Місяця і вже почав дослідження теплової поведінки супутника Землі, які раніше ніколи не вивчались в цій частині, повідомляє NDTV, передає УНН.
Деталі
Індійське космічне агентство отримало перші в історії наукові дані з південного полюса Місяця. Дані були отримані за допомогою теплового зонда посадкового модуля Vikram. Зонд виміряв температуру на поверхні, біля поверхні та глибше поверхні Місяця.
Температура на поверхні Місяця різко змінюється, оскільки Місяць не має атмосфери. Зонд зафіксував, що температура на поверхні становить 70 градусів Цельсія, що значно вище, ніж очікувалося.
Ці дані є важливими для розуміння теплової поведінки поверхні Місяця. Вони також можуть бути використані для вивчення потенціалу місячного ґрунту для майбутніх середовищ існування.
Місія Chandrayaan-3 виконала дві з трьох своїх цілей – м’яку посадку та марсохід, що блукає по поверхні Місяця. Третя мета – наукові експерименти на місці – триває.
Доповнення
На посадковому модулі Vikram встановлений інструмент ChaSTE, який вимірює температуру поверхні Місяця. Інструмент має 10 високоточних теплових датчиків, які будуть копати в верхньому шарі місячного ґрунту, щоб вивчити коливання температури. Це перший в історії експеримент з вивчення теплофізичних властивостей перших 10 см поверхні Місяця.
Нагадаємо
У четвер, 24 серпня, індійський місяцехід у межах місії "Чандраян-3" вийшов з космічного корабля, щоб розпочати дослідження поверхні Місяця і провести експерименти, які допоможуть майбутнім зондам.