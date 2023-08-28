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Индия получила первые в истории научные данные с южного полюса Луны

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Посадочный модуль Vikram в рамках индийской миссии Chandrayaan-3 Vikram успешно приземлился на южный полюс Луны и уже начал исследования теплового поведения спутника Земли, которые ранее никогда не изучались в этой части, сообщает NDTV, передает УНН.

Детали

Индийское космическое агентство получило первые в истории научные данные с южного полюса Луны. Данные были получены с помощью теплового зонда посадочного модуля Vikram. Зонд измерил температуру на поверхности, у поверхности и глубже поверхности Луны.

Температура на поверхности Луны резко меняется, поскольку Луна не имеет атмосферы. Зонд зафиксировал, что температура на поверхности составляет 70 градусов Цельсия, что значительно выше, чем ожидалось.

Эти данные важны для понимания теплового поведения поверхности Луны. Они также могут быть использованы для изучения потенциала лунного грунта для будущих сред обитания.

Миссия Chandrayaan-3 выполнила две из трех своих целей – посадка и марсоход, блуждающий по поверхности Луны. Третья цель – научные эксперименты на месте – продолжается.

Дополнение

На посадочном модуле Vikram установлен инструмент ChaSTE, который измеряет температуру поверхности Луны. Инструмент имеет 10 высокоточных тепловых датчиков, которые будут копать в верхнем слое лунного грунта, чтобы изучить колебания температуры. Это первый в истории эксперимент по изучению теплофизических свойств первых 10 см поверхности Луны.

Напомним

В четверг, 24 августа, индийский луноход в рамках миссии "Чандраян-3" вышел из космического корабля, чтобы начать исследование поверхности Луны и провести эксперименты, которые помогут будущим зондам. 

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