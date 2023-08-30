Індійський місяцехід знайшов сірку та інші хімічні елементи на Місяці

ukru
29 березня, 17:57 • 272470 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362535 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301386 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336468 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301433 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220253 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204937 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164537 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535690 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175513 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79670 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83657 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51057 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53659 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56638 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392851 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535690 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569183 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566215 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466075 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205226 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362535 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175260 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166164 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137066 перегляди
Актуальне
Індійський місяцехід знайшов сірку та інші хімічні елементи на Місяці

Індійський місяцехід знайшов сірку та інші хімічні елементи на Місяці

Київ • УНН

 • 677806 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Індійська космічна місія "Чандраян-3" знайшла кілька хімічних елементів, зокрема сірку, кальцій і титан, досліджуючи південний полюс Місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science Alert.

Деталі

За повідомленням Індійської організації космічних досліджень (ISRO), бортовий місяцехід підтвердив наявність сірки, досліджуючи лазерами поверхню Місяця. Це перший місяцехід, який коли-небудь досліджував цей регіон.

"Прилад лазерно-індукованої спектроскопії пробою (LIBS), встановлений на борту "Чандраян-3", зробив перші в історії вимірювання елементного складу місячної поверхні поблизу південного полюса. Ці вимірювання однозначно підтверджують наявність сірки (S) в цьому регіоні, що було неможливо зробити за допомогою інструментів, встановлених на борту орбітальних апаратів", - ідеться в заяві ISRO.

Попередні аналізи також вказують на присутність алюмінію, заліза, кальцію, хрому і титану. "Подальші вимірювання показали наявність марганцю (Mn), кремнію (Si) і кисню (O). Триває ретельне розслідування щодо наявності водню", - додали в ISRO.

Вважається, що південний полюс Місяця є районом є найбільш багатим на воду, і місяцехід "Чандраян-3" проведе наступні два тижні, використовуючи свій лазер для пошуку ознак замерзлої води, а також вивчатиме атмосферу і з'ясовуватиме склад південного полюса.

Замерзла вода може бути неймовірно цінною, якщо її знайдуть на поверхні Місяця, оскільки одного дня вона може бути використана для виробництва придатного для дихання кисню для майбутніх місячних баз, а також може стати сировиною для ракетного палива, яке допоможе відправити місії на Марс.

Доповнення

Маленький місяцехід важить лише 25,8 кг і приблизно розміром з невелику німецьку вівчарку. Він оснащений лазерним інструментом LIBS, а також пучком альфа-частинок.

LIBS здатний виявляти елементи, вистрілюючи інтенсивними лазерами в поверхню Місяця і генеруючи гарячу плазму. Вивчаючи світло від цієї плазми, дослідники можуть ідентифікувати довжини хвиль різних частинок у цьому конкретному шматку Місяця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Індія отримала перші в історії наукові дані з південного полюса Місяця

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04