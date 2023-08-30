Індійський місяцехід знайшов сірку та інші хімічні елементи на Місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Індійська космічна місія "Чандраян-3" знайшла кілька хімічних елементів, зокрема сірку, кальцій і титан, досліджуючи південний полюс Місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science Alert.
Деталі
За повідомленням Індійської організації космічних досліджень (ISRO), бортовий місяцехід підтвердив наявність сірки, досліджуючи лазерами поверхню Місяця. Це перший місяцехід, який коли-небудь досліджував цей регіон.
"Прилад лазерно-індукованої спектроскопії пробою (LIBS), встановлений на борту "Чандраян-3", зробив перші в історії вимірювання елементного складу місячної поверхні поблизу південного полюса. Ці вимірювання однозначно підтверджують наявність сірки (S) в цьому регіоні, що було неможливо зробити за допомогою інструментів, встановлених на борту орбітальних апаратів", - ідеться в заяві ISRO.
Попередні аналізи також вказують на присутність алюмінію, заліза, кальцію, хрому і титану. "Подальші вимірювання показали наявність марганцю (Mn), кремнію (Si) і кисню (O). Триває ретельне розслідування щодо наявності водню", - додали в ISRO.
Вважається, що південний полюс Місяця є районом є найбільш багатим на воду, і місяцехід "Чандраян-3" проведе наступні два тижні, використовуючи свій лазер для пошуку ознак замерзлої води, а також вивчатиме атмосферу і з'ясовуватиме склад південного полюса.
Замерзла вода може бути неймовірно цінною, якщо її знайдуть на поверхні Місяця, оскільки одного дня вона може бути використана для виробництва придатного для дихання кисню для майбутніх місячних баз, а також може стати сировиною для ракетного палива, яке допоможе відправити місії на Марс.
Доповнення
Маленький місяцехід важить лише 25,8 кг і приблизно розміром з невелику німецьку вівчарку. Він оснащений лазерним інструментом LIBS, а також пучком альфа-частинок.
LIBS здатний виявляти елементи, вистрілюючи інтенсивними лазерами в поверхню Місяця і генеруючи гарячу плазму. Вивчаючи світло від цієї плазми, дослідники можуть ідентифікувати довжини хвиль різних частинок у цьому конкретному шматку Місяця.
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