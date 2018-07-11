Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Политическая партия "Индийский национальный конгресс" (INC) обвинила "Народную партию" (BJP) в отмывании денег через биткоины, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
INC заявила, что BJP конвертирует “черные деньги” в “белые”, используя биткоин в западном штате Гуджарат.
Представитель INC Шактисин Гохил заявил, что эта махинация принесла руководству BJP от 727 млн долл до 12,7 млрд долл. В связи с этим, партия требует, чтобы расследование проходило под контролем Верховного суда Индии.
В свою очередь, BJP опровергла обвинения. Там считают, что у INC могут быть скрытые мотивы обвинять партию в отмывании средств.
Тем временем, Украина продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В отечественном парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.
Более того, соавтором своего законопроекта Рыбалка сделал свою гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.