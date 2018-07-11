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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42256 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103509 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125418 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132872 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169545 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153541 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141243 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины

Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины

Киев  •  УНН

 • 8646 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Политическая партия "Индийский национальный конгресс" (INC) обвинила "Народную партию" (BJP) в отмывании денег через биткоины, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.

INC заявила, что BJP конвертирует “черные деньги” в “белые”, используя биткоин в западном штате Гуджарат.

Представитель INC Шактисин Гохил заявил, что эта махинация принесла руководству BJP от 727 млн долл до 12,7 млрд долл. В связи с этим, партия требует, чтобы расследование проходило под контролем Верховного суда Индии.

В свою очередь, BJP опровергла обвинения. Там считают, что у INC могут быть скрытые мотивы обвинять партию в отмывании средств.

Тем временем, Украина продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В отечественном парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта Рыбалка сделал свою гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.

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