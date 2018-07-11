Індійських політиків звинуватили в "відмиванні" коштів через біткоіни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Політична партія "Індійський національний конгрес" (INC) звинуватила "Народну партію" (BJP) у відмиванні грошей через біткоіни, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
INC заявила, що BJP конвертує "чорні гроші" в "білі", використовуючи біткоіни в західному штаті Гуджарат.
Представник INC Шактісін Гохіл заявив, що ця махінація принесла керівництву BJP від 727 млн дол. до 12,7 млрд дол. У зв'язку з цим, партія вимагає, щоб розслідування проходило під контролем Верховного суду Індії.
У свою чергу, BJP спростувала звинувачення. Там вважають, що у INC можуть бути приховані мотиви звинувачувати партію у відмиванні коштів.
Тим часом, Україна продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У вітчизняному парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного з законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.
Більш того, співавтором свого законопроекту Рибалка зробив свою цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок, колеги радикала по партії назвали, як мінімум, "неетичним".