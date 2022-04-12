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Индийская Indian Oil сняла российскую нефть с последнего тендера - Reuters

Киев • УНН

 • 179679 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corp (IOC) исключила из последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли во вторник, пишет УНН.

Индийская Indian Oil сняла российскую нефть с последнего тендера - Reuters

Детали

Так, по информации источников, ведущий индийский нефтеперерабатывающий завод сообщил участникам рынка, что сырая нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в список сортов по его последнему тендеру, который закрывается во вторник.

IOC импортирует сырую нефть для себя и от имени своей дочерней компании Chennai Petroleum.

Chennai в настоящее время ищет малосернистую нефть вместо высокосернистой нефти, поскольку она уже получила некоторое количество высокосернистой нефти от IOC, сказал один из источников, знакомых с вопросом.

Отмечается, что в ходе предыдущих тендеров IOC закупил 6 млн баррелей российской нефти Urals для отгрузки в мае.

Ранее

Как сообщали официальные лица США, президент Соединенных Штатов Джо Байден поздно вечером в понедельник заявил премьер-министру Индии Нарендрі Моде, что покупка большего количества нефти у россии не отвечает интересам Индии и может навредить ответу США на войну в Украине.

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