Байден - Моди: покупать больше российской нефти не на пользу Индии

Детали

Во время часового видеозвонка в понедельник, который официальные лица США назвали "теплым" и "откровенным", Байден и Моди публично выразили обеспокоенность по поводу разрушений внутри Украины, особенно в Буче, где погибло много мирных жителей.

Байден не стал обращаться к Моди с "конкретной просьбой", сказал чиновник, отметив, что Индия обеспокоена углублением связей между россией и Китаем.

Но он сказал Моди, что положение Индии в мире не улучшится, если она будет полагаться на российские энергоносители, заявили официальные лица США. "Президент очень четко дал понять, что увеличение этого не в их интересах", - заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки не сообщила, взяла ли Индия на себя какие-либо обязательства по импорту энергоресурсов, но заявила, что Вашингтон готов помочь стране диверсифицировать источники энергии. А официальный представитель США указал, что "мы не просили Индию делать что-то конкретное". Чиновник сказал, что "Индия сделает свои собственные суждения" после "очень откровенного разговора".

Переговоры между лидерами двух стран состоялись в то время, когда Соединенные Штаты обращаются к Индии за дополнительной помощью в осуждении и совершении экономического давления на россию за вторжение в Украину.

"Недавние новости об убийствах невинных мирных жителей в городе Буча вызвали большую обеспокоенность. Мы немедленно осудили это и попросили провести независимое расследование", - сказал Моди во время короткой части встречи, открытой для журналистов.

Моди также сказал, что в недавних разговорах с россией он предлагал президенту владимиру путину и Президенту Украины Владимиру Зеленскому провести прямые переговоры.

При этом Байден сказал Моди, что с нетерпением ждет встречи с ним в Японии на встрече Quad "примерно 24 мая", и два лидера также обсудили ряд других вопросов, сообщили официальные лица.

Дополнение

Южноазиатская страна пыталась сбалансировать свои связи с россией и Западом, но в отличие от других членов "четверки" — США, Японии и Австралии — не ввела санкции против россии. Недавно Байден заявил, что только Индия из группы стран Quad "несколько шаткая" в своих действиях против россии.

Соблазненная большими скидками после санкций Запада в отношении российских компаний, Индия купила не менее 13 миллионов баррелей российской сырой нефти с момента вторжения в конце февраля. Это, по сравнению с примерно 16 миллионами баррелей, за весь прошлый год, показывают данные, собранные Reuters.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в понедельник отбросил вопрос о закупке Индией энергоносителей у россии, заявив, что акцент должен быть на Европе, а не на Индии. "Вероятно, наши общие покупки за месяц будут меньше, чем в Европе после полудня", - отметил он.