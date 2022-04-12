Байден - Моді: купувати більше російської нафти не на користь Індії

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Під час годинного відеодзвінка у понеділок, який офіційні особи США назвали "теплим" і "відвертим", Байден і Моді публічно висловили занепокоєння з приводу руйнувань всередині України, особливо в Бучі, де загинуло багато мирних жителів.

Байден не став звертатися до Моді з "конкретним проханням", сказав чиновник, зазначивши, що Індія стурбована поглибленням зв'язків між росією та Китаєм.

Але він сказав Моді, що становище Індії у світі не покращиться, якщо вона покладатиметься на російські енергоносії, заявили офіційні особи США. "Президент дуже чітко дав зрозуміти, що збільшення цього не в їхніх інтересах", - заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі.

Псакі не повідомила, чи взяла Індія на себе якісь зобов'язання щодо імпорту енергоресурсів, але заявила, що Вашингтон готовий допомогти країні диверсифікувати джерела енергії. А офіційний представник США вказав, що "ми не просили Індії робити щось конкретне". Чиновник сказав, що "Індія зробить свої власні судження" після "дуже відвертої розмови".

Переговори між лідерами двох країн відбулися в той час, коли Сполучені Штати звертаються до Індії за додатковою допомогою в засудженні та вчиненні економічного тиску на росію за вторгнення в Україну.

"Недавні новини про вбивства безневинних мирних жителів у місті Буча викликали велике занепокоєння. Ми негайно засудили це і попросили провести незалежне розслідування", - сказав Моді під час короткої частини зустрічі, відкритої для журналістів.

Моді також сказав, що у недавніх розмовах з росією він пропонував президенту володимиру путіну та Президенту України Володимиру Зеленському провести прямі переговори.

При цьому Байден сказав Моді, що з нетерпінням чекає зустрічі з ним у Японії на зустрічі Quad "приблизно 24 травня", і два лідери також обговорили низку інших питань, повідомили офіційні особи.

Доповнення

Південноазіатська нація намагалася збалансувати свої зв'язки з росією та Заходом, але на відміну від інших членів "четвірки" — США, Японії та Австралії — не ввела санкції проти росії. Нещодавно Байден заявив, що лише Індія з групи країн Quad "дещо хитка" у своїх діях проти росії.

Спокушена великими знижками після санкцій Заходу щодо російських компаній, Індія купила не менше 13 мільйонів барелів російської сирої нафти з моменту вторгнення наприкінці лютого. Це, порівняно з приблизно 16 мільйонами барелів, за весь минулий рік, показують дані, зібрані Reuters.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманіям Джайшанкар у понеділок відкинув питання про закупівлі Індією енергоносіїв у росії, заявивши, що акцент має бути на Європі, а не на Індії. "Ймовірно, наші загальні покупки за місяць будуть меншими, ніж у Європі після полудня", - зазначив він.