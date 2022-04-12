Індійська Indian Oil зняла російську нафту із останнього тендеру - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Індійська нафтогазова компанія Indian Oil Corp (IOC) виключила з останнього тендеру кілька сортів нафти з високим вмістом сірки, зокрема російську Urals. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела у галузі у вівторок, пише УНН.
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Так, за інформацією джерел, провідний індійський нафтопереробний завод повідомив учасників ринку, що сира нафта Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals більше не входить до списку сортів за його останнім тендером, який закривається у вівторок.
IOC імпортує сиру нафту для себе та від імені своєї дочірньої компанії Chennai Petroleum.
Chennai наразі шукає малосірчисту нафту замість високосірчистої нафти, оскільки вона вже отримала деяку кількість високосірчистої нафти від IOC, сказало одне з джерел, знайомих із питанням.
Зазначається, що під час попередніх тендерів IOC закупив 6 млн барелів російської нафти Urals для відвантаження у травні.
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Як повідомляли офіційні особи США, президент Сполучених Штатів Джо Байден пізно ввечері в понеділок заявив прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що покупка більшої кількості нафти у росії не відповідає інтересам Індії та може зашкодити відповіді США на війну в Україні.