Индия завершила лунную миссию Chandrayaan-3: луноход обнаружил серу, алюминий и другие элементы

Детали

Индийский луноход Chandrayaan-3 закончил разведку поверхности Луны менее чем через две недели после успешной посадки.

Луноход провел это время, исследуя поверхность Луны в поисках признаков замерзшей воды. Он также обнаружил несколько других элементов, включая серу, алюминий, железо, кальций, хром, титан, марганец, кислород и кремний.

Данные, собранные луноходом, были переданы на Землю и сейчас анализируются индийскими учеными.

Луноход был переведен в спящий режим, поскольку его электроника не может выдержать очень низких температур на Луне. Он проснется на следующем восходе солнца, который ожидается 22 сентября.

Напомним

Ранее сообщалось, что посадочный модуль Vikram в рамках индийской миссии Chandrayaan-3 Vikram успешно приземлился на южный полюс Луны и уже начал исследования теплового поведения спутника Земли, которые ранее никогда не изучались в этой части.