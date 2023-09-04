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Индия завершила лунную миссию Chandrayaan-3: луноход обнаружил серу, алюминий и другие элементы

Киев • УНН

 • 689194 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Индийская миссия Chandrayaan-3 успешно завершена. Луноход провел две недели, исследуя поверхность Луны в поисках признаков замерзшей воды. Он также обнаружил несколько других элементов. Сейчас все собранные анализируются учеными, сообщает ABCnews, передает УНН.

Детали

Индийский луноход Chandrayaan-3 закончил разведку поверхности Луны менее чем через две недели после успешной посадки.

Луноход провел это время, исследуя поверхность Луны в поисках признаков замерзшей воды. Он также обнаружил несколько других элементов, включая серу, алюминий, железо, кальций, хром, титан, марганец, кислород и кремний.

Данные, собранные луноходом, были переданы на Землю и сейчас анализируются индийскими учеными.

Луноход был переведен в спящий режим, поскольку его электроника не может выдержать очень низких температур на Луне. Он проснется на следующем восходе солнца, который ожидается 22 сентября.

Напомним

Ранее сообщалось, что посадочный модуль Vikram в рамках индийской миссии Chandrayaan-3 Vikram успешно приземлился на южный полюс Луны и уже начал исследования теплового поведения спутника Земли, которые ранее никогда не изучались в этой части. 

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