Індія завершила місячну місію Chandrayaan-3: місяцехід виявив сірку, алюміній та інші елементи

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Індійський місяцехід Chandrayaan-3 закінчив розвідку поверхні Місяця менш ніж через два тижні після успішної посадки.

Місяцехід провів цей час, досліджуючи поверхню Місяця в пошуках ознак замерзлої води. Він також виявив кілька інших елементів, включаючи сірку, алюміній, залізо, кальцій, хром, титан, марганець, кисень і кремній.

Дані, зібрані місяцеходом, були передані на Землю і зараз аналізуються індійськими вченими.

Місяцехід був переведений у сплячий режим, оскільки його електроніка не може витримати дуже низьких температур на Місяці. Він прокинеться на наступному сході сонця, який очікується 22 вересня.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що посадковий модуль Vikram у рамках індійської місії Chandrayaan-3 Vikram успішно приземлився на південний полюс Місяця і вже почав дослідження теплової поведінки супутника Землі, які раніше ніколи не вивчались в цій частині.