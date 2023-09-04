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Індія завершила місячну місію Chandrayaan-3: місяцехід виявив сірку, алюміній та інші елементи

Індія завершила місячну місію Chandrayaan-3: місяцехід виявив сірку, алюміній та інші елементи

Київ • УНН

 • 689199 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Індійська місія Chandrayaan-3 успішно завершена. Місяцехід провів два тижні, досліджуючи поверхню Місяця в пошуках ознак замерзлої води. Він також виявив кілька інших елементів. Наразі, усі зібрані аналізуються вченими, повідомляє ABCnews, передає УНН.

Деталі

Індійський місяцехід Chandrayaan-3 закінчив розвідку поверхні Місяця менш ніж через два тижні після успішної посадки.

Місяцехід провів цей час, досліджуючи поверхню Місяця в пошуках ознак замерзлої води. Він також виявив кілька інших елементів, включаючи сірку, алюміній, залізо, кальцій, хром, титан, марганець, кисень і кремній.

Дані, зібрані місяцеходом, були передані на Землю і зараз аналізуються індійськими вченими.

Місяцехід був переведений у сплячий режим, оскільки його електроніка не може витримати дуже низьких температур на Місяці. Він прокинеться на наступному сході сонця, який очікується 22 вересня.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що посадковий модуль Vikram у рамках індійської місії Chandrayaan-3 Vikram успішно приземлився на південний полюс Місяця і вже почав дослідження теплової поведінки супутника Землі, які раніше ніколи не вивчались в цій частині. 

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