Индия успешно испытала ракету класса "земля-воздух"

Детали

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и ВМС Индии успешно провели летные испытания зенитной ракеты малой дальности вертикального пуска (VL-SRSAM) с комплексного испытательного полигона (ITR) Чандипур у побережья восточного индийского штата Одиша.

«Летние испытания проводились с корабля ВМС Индии по высокоскоростным беспилотным воздушным целям для демонстрации возможности вертикального пуска. Ракеты с радиочастотной головкой самонаведения с высокой точностью перехватили цель. Система SRSAM была спроектирована и разработана DRDO», — говорится в заявлении.

За запуском следили старшие ученые из разных лабораторий DRDO, принимавших участие в проектировании и разработке системы.

Министр обороны Раджнатх Сингх заявил, что ракета станет средством увеличения боеспособности ВМС Индии.