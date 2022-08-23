Индия успешно испытала ракету класса "земля-воздух"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Индия во вторник успешно провела испытательный пуск ракеты класса "земля-воздух" малой дальности, говорится в официальном заявлении, передает УНН.
Детали
Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и ВМС Индии успешно провели летные испытания зенитной ракеты малой дальности вертикального пуска (VL-SRSAM) с комплексного испытательного полигона (ITR) Чандипур у побережья восточного индийского штата Одиша.
«Летние испытания проводились с корабля ВМС Индии по высокоскоростным беспилотным воздушным целям для демонстрации возможности вертикального пуска. Ракеты с радиочастотной головкой самонаведения с высокой точностью перехватили цель. Система SRSAM была спроектирована и разработана DRDO», — говорится в заявлении.
За запуском следили старшие ученые из разных лабораторий DRDO, принимавших участие в проектировании и разработке системы.
Министр обороны Раджнатх Сингх заявил, что ракета станет средством увеличения боеспособности ВМС Индии.