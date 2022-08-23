Індія успішно випробувала ракету класу "земля-повітря"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Індія у вівторок успішно провела випробувальний пуск ракети класу "земля-повітря" малої дальності, йдеться в офіційній заяві, передає УНН.
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Індійська організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) та ВМС Індії успішно провели льотні випробування зенітної ракети малої дальності вертикального пуску (VL-SRSAM) з комплексного випробувального полігону (ITR) Чандіпур біля узбережжя східного індійського штату Одіша у вівторок.
«Літні випробування проводилися з корабля ВМС Індії за високошвидкісною безпілотною повітряною метою для демонстрації можливості вертикального пуску. Ракети з радіочастотною головкою самонаведення з високою точністю перехопили ціль. Система SRSAM була спроектована та розроблена DRDO», — йдеться у заяві.
За запуском стежили старші вчені з різних лабораторій DRDO, які брали участь у проектуванні та розробці системи.
Міністр оборони Раджнатх Сінгх заявив, що ракета стане засобом збільшення боєздатності ВМС Індії.