Индекс вареника: цена блюда выросла на 7%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. За последние четыре месяца вареники в Украине подорожали на 6,8%. Об этом свидетельствуют данные сервиса “Инфляционный барометр”, запущенного на “Платформе эффективного регулирования”, передает УНН.
В частности, за период с ноября 2017 года по февраль 2018 года блюдо подорожало на 6,8% до 35,57 грн за порцию на четыре человека.
Индекс вареника рассчитывается на основе основных ингредиентов блюда (по традиционному рецепту): яйца, мука, сметана, масло, картофель, лук, сало, соль. Для расчета учитываются цены онлайн-супермаркетов.
С помощью этого сервиса украинцы могут отслеживать цены на любые социально значимые продукты, кроме того он позволяет оценить, как менялись цены на продукты в стране, и сделать выводы об инфляции.
Напомним, за год украинский борщ подорожал на 50% и стоит теперь около 100 грн за кастрюлю.