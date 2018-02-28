Індекс вареника: ціна страви зросла на 7%

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. За останні чотири місяці вареники в Україні подорожчали на 6,8%. Про це свідчать дані сервісу “Інфляційний барометр”, запущеного на “Платформі ефективного регулювання”, передає УНН.

Зокрема, за період з листопада 2017 року по лютий 2018 року страва подорожчала на 6,8% до 35,57 грн за порцію на чотири особи.

Індекс вареника розраховується на основі основних інгредієнтів страви (за традиційним рецептом): яйця, борошно, сметана, масло, картопля, цибуля, сало, сіль. Для розрахунку враховуються ціни онлайн-супермаркетів.

За допомогою цього сервісу українці можуть відслідковувати ціни на будь-які соціально значимі продукти, крім того він дозволяє оцінити те, як змінювались ціни на продукти в країні, та зробити висновки про інфляцію.

Нагадаємо, за рік український борщ подорожчав на 50% та коштує тепер близько 100 грн за каструлю.

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