Індекс вареника: ціна страви зросла на 7%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. За останні чотири місяці вареники в Україні подорожчали на 6,8%. Про це свідчать дані сервісу “Інфляційний барометр”, запущеного на “Платформі ефективного регулювання”, передає УНН.
Зокрема, за період з листопада 2017 року по лютий 2018 року страва подорожчала на 6,8% до 35,57 грн за порцію на чотири особи.
Індекс вареника розраховується на основі основних інгредієнтів страви (за традиційним рецептом): яйця, борошно, сметана, масло, картопля, цибуля, сало, сіль. Для розрахунку враховуються ціни онлайн-супермаркетів.
За допомогою цього сервісу українці можуть відслідковувати ціни на будь-які соціально значимі продукти, крім того він дозволяє оцінити те, як змінювались ціни на продукти в країні, та зробити висновки про інфляцію.
Нагадаємо, за рік український борщ подорожчав на 50% та коштує тепер близько 100 грн за каструлю.