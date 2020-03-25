Индекс Dow Jones пережил наибольший рост за 90 лет

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60765 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70923 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 84459 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82789 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103205 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85614 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102626 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105847 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130913 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130316 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 103534 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109049 просмотра
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4 марта, 18:57 • 107013 просмотра
Актуальное
Индекс Dow Jones пережил наибольший рост за 90 лет

Индекс Dow Jones пережил наибольший рост за 90 лет

Киев  •  УНН

 • 18744 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 24 марта, вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20 704,91 пункта. В процентном отношении это самый высокий рост с 1933 года, сообщает УНН опираясь на данные DW и AFP.

Такой рост обусловлен, как сообщает агентство AFP, надеждами, который рынок связывает с гигантским пакетом помощи экономике, обсуждаемом сейчас в Сенате. Его величина может составить почти два триллиона долларов США. Во вторник позиции демократов и республиканцев, по пакету, “сблизились”, сообщает агентство.

Фондовый индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США и называется “барометром американской экономики”, вырос на 9,4 процента. Показатель электронной биржи Nasdaq, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний, поднялся на 8,1 процента.

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Рост индексов также может быть связан с позитивными новостями из Китая и Италии. В частности, в Китае власть снимает карантин с части провинции Хубэй, которая была центром эпидемии. Из Италии же второй день подряд приходят новости о снижении роста количества зараженных коронавирусом.

Нью-Йоркская фондовая биржа 12 марта пережила самый большой — с “черного понедельника” 1987 года — обвал на фоне распространения эпидемии. Индекс Dow Jones в определенный момент торгов потерял 9,99 процента, опустившись на 2352,60 пункта — до отметки в 21 200,62 пункта.

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