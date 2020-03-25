Индекс Dow Jones пережил наибольший рост за 90 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 24 марта, вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20 704,91 пункта. В процентном отношении это самый высокий рост с 1933 года, сообщает УНН опираясь на данные DW и AFP.
Такой рост обусловлен, как сообщает агентство AFP, надеждами, который рынок связывает с гигантским пакетом помощи экономике, обсуждаемом сейчас в Сенате. Его величина может составить почти два триллиона долларов США. Во вторник позиции демократов и республиканцев, по пакету, “сблизились”, сообщает агентство.
Фондовый индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США и называется “барометром американской экономики”, вырос на 9,4 процента. Показатель электронной биржи Nasdaq, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний, поднялся на 8,1 процента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двадцатка самых богатых людей мира за сутки потеряла около 78 млрд долл. через COVID-19
Рост индексов также может быть связан с позитивными новостями из Китая и Италии. В частности, в Китае власть снимает карантин с части провинции Хубэй, которая была центром эпидемии. Из Италии же второй день подряд приходят новости о снижении роста количества зараженных коронавирусом.
Нью-Йоркская фондовая биржа 12 марта пережила самый большой — с “черного понедельника” 1987 года — обвал на фоне распространения эпидемии. Индекс Dow Jones в определенный момент торгов потерял 9,99 процента, опустившись на 2352,60 пункта — до отметки в 21 200,62 пункта.