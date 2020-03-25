Індекс Dow Jones пережив найбільший ріст за 90 років
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Індекс Dow Jones на Нью-Йоркській фондовій біржі у вівторок, 24 березня, виріс на 2112,98 пункту (11,36%), встановившись на позначці 20704,91 пункту. У відсотковому відношенні це найвище зростання з 1933 року, повідомляє УНН спираючись на дані DW та AFP.
Такий зріст обумовлений, як повідомляє агентство AFP, надіями, який ринок пов’язує з гігантським пакетом допомоги економіці, обговорюваному зараз в Сенаті. Його величина може скласти майже два трильйони доларів США. У вівторок позиції демократів і республіканців, щодо пакету, “зблизилися”, повідомляє агентство.
Фондовий індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США і називається “барометром американської економіки”, виріс на 9,4 відсотка. Показник електронної біржі Nasdaq, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній, піднявся на 8,1 відсотка.
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Зростання індексів також може бути пов’язано з позитивними новинами з Китаю та Італії. Зокрема, в Китаї влада знімає карантин з частини провінції Хубей, що була центром епідемії. З Італії ж другий день поспіль приходять новини про зниження зростання кількості заражених коронавірусом.
Нью-Йоркська фондова біржа 12 березня пережила найбільший — з “чорного понеділка” 1987 року — обвал на тлі поширення епідемії. Індекс Dow Jones в певний момент торгів втратив 9,99 відсотка, опустившись на 2352,60 пункту — до позначки в 21 200,62 пункту.