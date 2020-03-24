Китай припинить карантин у провінції Хубей 25 березня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У китайській провінції Хубей, яка найбільш серйозно постраждала від епідемії коронавірусу нового типу в Китаї, в середу знімуть обмеження на виїзд з різних районів провінції, за винятком міста Ухань. Про це повідомила у вівторок місцева влада, передає УНН із посиланням на агентство Сіньхуа.
У той же час повідомляється, що в місті Ухань - адміністративному центрі провінції Хубей, обмеження на виїзд буде знято з 8 квітня.
Нагадаємо, 23 січня 2019 року стало відомо, що Китай закриває на карантин місто Ухань з 11 мільйонами жителів, щоб не допустити поширення коронавірусу нового типу.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), з початку епідемії у провінції Хубей зафіксовано 67 801 випадок зараження коронавірусом, 60 323 випадки вилікуваних та 3 160 випадків смертей від COVID-19.