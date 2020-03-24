Китай прекратит карантин в провинции Хубэй 25 марта - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В китайской провинции Хубэй, которая наиболее серьезно пострадала от эпидемии коронавируса нового типа в Китае, в среду снимут ограничения на выезд из разных районов провинции, за исключением города Ухань. Об этом сообщила во вторник местная власть, передает УНН со ссылкой на агентство Синьхуа.
В то же время сообщается, что в городе Ухань - административном центре провинции Хубэй, ограничение на выезд будет снято с 8 апреля.
Напомним, 23 января 2019 года стало известно, что Китай закрывает на карантин город Ухань с 11 миллионами жителей, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), с начала эпидемии в провинции Хубэй зафиксирован 67 801 случай заражения коронавирусом, 60323 случая вылеченных и 3160 случаев смерти от COVID-19.