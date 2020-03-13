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Двадцятка найбагатших людей світу за добу втратила близько 78 млрд дол. через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. ТОП-20 найбагатших людей світу втратили близько 78 млрд доларів за добу через найбільший із жовтня 1987 року обвал ключових індексів за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі. Про це повідомляє Forbes, інформує УНН.

Експерти Forbes підрахували, що найбільших втрат зазнав глава корпорації Amazon Джефф Безос, який після зниження ціни акцій його компанії на 8% втратив майже 8 млрд доларів. Статки генерального директора французької групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно за добу зменшилися на 7, 7 млрд доларів.

У списку Forbes також фігурують глава Facebook Марк Цукерберг, який втратив 5,7 млрд доларів, і мільярдер Ларрі Еллісон, чий статок зменшився на 5,6 млрд доларів.

Нагадаємо, у США стався найбільший обвал біржових індексів з 1987 року. Ключові індекси впали більш ніж на 9% за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу. 

Як свідчать дані сайту торгового майданчика, американський промисловий індекс Dow Jones знизився на 2352,60 пунктів (-9,99%) і зупинився на позначці 21200,62 пунктів. Індекс S&P-500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, втратив 260,74 пунктів (-9,51%) і зафіксувався на позначці 2480,64 пунктів. 

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