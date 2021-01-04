Индекс доллара США упал до самого низкого уровня с апреля 2018 года

"Индекс доллара США упал на 0,3% до 89,51, самого низкого уровня с апреля 2018 года", - пишет портал.

Отмечается, что доллар США упал более чем на 6% в 2020 году, ослабев по мере улучшения мировых финансовых условий.

В то же время, федеральная резервная система США снизила процентные ставки почти до нуля, расширила покупку облигаций и создала ряд различных программ поддержки кредитования.

Как сообщал УНН, несмотря на экономический кризис из-за пандемии COVID-19, фондовые рынки США завершили 2020 год рекордным ростом.

Так, основные американские индексы показали рост. S & P вырос на 16%, промышленный Dow Jones и Nasdaq показали соответствующий рост в 7,25% и 43,6%.