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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Індекс долара США впав до найнижчого рівня з квітня 2018 року

Київ • УНН

 • 14862 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Індекс долара США на сьогодні був зафіксований на рекордно низькому рівні. Про це повідомляє MarketWatch, передає УНН.

Індекс долара США впав до найнижчого рівня з квітня 2018 року

"Індекс долара США впав на 0,3% до 89,51, найнижчого рівня з квітня 2018 року", - пише портал.

Відзначається, що долар США впав більш ніж на 6% в 2020 році, ослабшавши за мірою поліпшення світових фінансових умов.

У той же час, федеральна резервна система США знизила процентні ставки майже до нуля, розширила покупку облігацій і створила низку різних програм підтримки кредитування.

Як повідомляв УНН, незважаючи на економічну кризу через пандемію COVID-19, фондові ринки США завершили 2020 рік рекордним зростанням.

Так, основні американські індекси показали зростання. S & P виріс на 16%, промисловий Dow Jones і Nasdaq показали відповідне зростання в 7,25% і 43,6%.

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