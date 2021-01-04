Індекс долара США впав до найнижчого рівня з квітня 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Індекс долара США на сьогодні був зафіксований на рекордно низькому рівні. Про це повідомляє MarketWatch, передає УНН.
"Індекс долара США впав на 0,3% до 89,51, найнижчого рівня з квітня 2018 року", - пише портал.
Відзначається, що долар США впав більш ніж на 6% в 2020 році, ослабшавши за мірою поліпшення світових фінансових умов.
У той же час, федеральна резервна система США знизила процентні ставки майже до нуля, розширила покупку облігацій і створила низку різних програм підтримки кредитування.
Як повідомляв УНН, незважаючи на економічну кризу через пандемію COVID-19, фондові ринки США завершили 2020 рік рекордним зростанням.
Так, основні американські індекси показали зростання. S & P виріс на 16%, промисловий Dow Jones і Nasdaq показали відповідне зростання в 7,25% і 43,6%.