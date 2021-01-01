Фондовые рынки США завершили 2020 год рекордным ростом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Несмотря на экономический кризис из-за пандемии COVID-19, фондовые рынки США завершили 2020 год рекордным ростом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
"Несмотря на экономический кризис из-за пандемии коронавируса, конец 2020 года показал рекордный рост фондовых рынков в США. Основные американские индексы показали рост. S&P вырос на 16%, промышленный Dow Jones и Nasdaq показали соответствующий рост в 7,25% и 43,6%. Пандемия вызвала падение фондовых рынков в марте, но это падение стало самым коротким в истории. После этого индексы часто показывали рекордный рост", - сообщили в СМИ.
Указано, что рост на Уолл Стрит подогревала самая большая за все время программа стимулирования экономики и исторически большая поддержка от Федерального резерва, а также оптимизм относительно быстрого возобновления экономики в 2021 году после распространения вакцины.
Сообщается, что среди компаний, наиболее преуспевших на фондовых рынках - производитель электромобилей Tesla, а также компании высоких технологий, таких как Amazon, Apple и Netflix. Во времена пандемии все больше пользователей обращались к услугам этих компаний в сфере онлайн торговли, стриминга видео и услуг для дистанционной работы.
Напомним, 10 марта мировые биржи пережили худший день с 2008 года.