Фондові ринки США завершили 2020 рік рекордним зростанням
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Незважаючи на економічну кризу через пандемію COVID-19, фондові ринки США завершили 2020 рік рекордним зростанням. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".
"Незважаючи на економічну кризу через пандемію коронавірусу, кінець 2020 року показав рекордне зростання фондових ринків у США. Основні американські індекси показали зростання. S&P зріс на 16%, промисловий Dow Jones та Nasdaq показали відповідне зростання у 7,25% та 43,6%. Пандемія спричинила падіння фондових ринків у березні, але це падіння стало найкоротшим за історію. Після цього індекси часто показували рекордне зростання", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що ріст на Волл Стріт підігрівала найбільша за всі часи програма стимулювання економіки та історично велика підтримка від Федерального резерву, а також оптимізм стосовно швидкого відродження економіки у 2021 році після поширення вакцини.
Повідомляється, що серед компаній, які досягли найбільшого успіху на фондових ринках - виробник електроавтомобілів Tesla, а також компанії високих технологій, таких як Amazon, Apple та Netflix. У часи пандемії все більше користувачів звертались до послуг цих компаній в сфері онлайн торгівлі, стрімінгу відео та послуг для дистанційної роботи.
Нагадаємо, 10 березня світові біржі пережили найгірший день із 2008 року.