Фондові ринки США завершили 2020 рік рекордним зростанням

"Незважаючи на економічну кризу через пандемію коронавірусу, кінець 2020 року показав рекордне зростання фондових ринків у США. Основні американські індекси показали зростання. S&P зріс на 16%, промисловий Dow Jones та Nasdaq показали відповідне зростання у 7,25% та 43,6%. Пандемія спричинила падіння фондових ринків у березні, але це падіння стало найкоротшим за історію. Після цього індекси часто показували рекордне зростання", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що ріст на Волл Стріт підігрівала найбільша за всі часи програма стимулювання економіки та історично велика підтримка від Федерального резерву, а також оптимізм стосовно швидкого відродження економіки у 2021 році після поширення вакцини.

Повідомляється, що серед компаній, які досягли найбільшого успіху на фондових ринках - виробник електроавтомобілів Tesla, а також компанії високих технологій, таких як Amazon, Apple та Netflix. У часи пандемії все більше користувачів звертались до послуг цих компаній в сфері онлайн торгівлі, стрімінгу відео та послуг для дистанційної роботи.

Нагадаємо, 10 березня світові біржі пережили найгірший день із 2008 року.