Индекс деловой активности в еврозоне на фоне коронавируса обновил исторический минимум
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сводный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до 13,5 пункта с уровня марта в 29,7 пункта, что является самым низким показателем с 1998 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Экономическая активность в еврозоне в этом месяце практически прекратилась... Индекс IHS Markit по показателям флэш-менеджеров по закупкам (PMI), что рассматривается как хороший индикатор экономического состояния, опустился до 13,5, что является самым низким показателем за всю историю исследований с середины 1998 года", - пишут в издании.
Сообщается, что даже по самым пессимистичным прогнозам планировалось падения до отметки 18,0.
Отметим, что индикатор упал до 13,5 пункта в апреле по сравнению с 29,7 пункта месяцем ранее.
"В апреле был нанесен беспрецедентный ущерб экономике еврозоны на фоне мер по борьбе с вирусом в сочетании с падением мирового спроса и нехваткой как персонала, так и ресурсов", - сказал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.
Ранее УНН писал, что экономический кризис ставит под угрозу почти 59 млн рабочих мест в ЕС.