Индекс деловой активности в еврозоне на фоне коронавируса обновил исторический минимум

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сводный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до 13,5 пункта с уровня марта в 29,7 пункта, что является самым низким показателем с 1998 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.