Індекс ділової активності в єврозоні на тлі коронавірусу оновив історичний мінімум
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Зведений індекс ділової активності в промисловості і сфері послуг (PMI) 19 країн єврозони, за попередньою оцінкою, у квітні впав до 13,5 пункта з рівня березня в 29,7 пункта, що є найнижчим показником з 1998 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Економічна активність в єврозоні в цьому місяці практично припинилася... Індекс IHS Markit за показниками флеш-менеджерів із закупівель (PMI), що розглядається як хороший індикатор економічного стану, опустився до 13,5, що є найнижчим показником за всю історію досліджень з середини 1998 року”, - пишуть у виданні.
Повідомляється, що навіть за найбільш песимістичними прогнозами планувалося падіння до позначки 18,0.
Відзначимо, що індикатор впав до 13,5 пункта в квітні у порівнянні з 29,7 пункта місяцем раніше.
“У квітні було завдано безпрецедентної шкоди економіці єврозони на тлі заходів по боротьбі з вірусом у поєднанні з падінням світового попиту і браком як персоналу, так і ресурсів”, — сказав головний економіст IHS Markit Кріс Вільямсон.
Раніше УНН писав, що економічна криза ставить під загрозу майже 59 млн робочих місць в ЄС.