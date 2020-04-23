Індекс ділової активності в єврозоні на тлі коронавірусу оновив історичний мінімум

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Зведений індекс ділової активності в промисловості і сфері послуг (PMI) 19 країн єврозони, за попередньою оцінкою, у квітні впав до 13,5 пункта з рівня березня в 29,7 пункта, що є найнижчим показником з 1998 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.