Импорт российской электроэнергии будет стоить украинцам миллиарды гривен - Трохимец

Импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможным осенью 2019 года — после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили “правками Геруса”, так инициатором законодательных изменений был председатель энергетического комитета ВРУ Андрей Герус. На время карантина его приостановили, однако сейчас Герус вновь лоббирует его открытие.

А это грозит отечественным поколениям, подчеркивает Трохимец.

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“Электроэнергия — это такой вид товара, производство которого в определенный момент времени равно его потреблению. Итак, если в энергосистему попадает электроэнергия, произведенная не украинскими электростанциями — то на такой же объем производства нашей генерации приходилось остановиться. Только за 3 месяца 2019-го года и 5 месяцев 2020-го импорт из РФ и Беларуси составил 1 343,2 млн кВт в год, что эквивалентно 20% месячного выработки всех украинских АЭС или 2 месяцам работы всех украинских ГЭС. То есть, мы взяли и на неделю отключили все атомные энергоблоки”, — объясняет Трохимец.

Свои действия Герус аргументировал необходимостью диверсифицировать источники поставок электроэнергии, напоминает Трохимец. Что не имеет смысла, потому что каждая гривна, оплаченная России или Беларуси за электроэнергию, стоит украинской энергосистеме и бюджету 4 гривны, информирует советник в. о. министра.

“Это и уменьшение выработки электроэнергии на отечественных электростанциях при постоянных затратах на их эксплуатацию, и простой украинских шахт, и отсутствие сбыта угля, добытого на них. Афера под названием „импорт электроэнергии из России и Беларуси“ в конечном итоге будет стоить миллиарды гривен, которые оплатят украинские потребители и налогоплательщики”, — резюмировал Трохимец.

В прошлом году украинские шахты были вынуждены уйти в простой из-за открытия импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Вернуть их к работе Минэнерго удалось лишь летом этого года. И шахтеры еще требуют освобождения Геруса за “измену”. За действия Геруса перед шахтерами вынужден был оправдываться Президент — в ответе на петицию.