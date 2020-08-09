Імпорт російської електроенергії коштуватиме українцям мільярди гривень - Трохимець

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили “правками Геруса”, бо ініціатором законодавчих змін був голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус. На час карантину його призупинили, однак нині Герус знов лобіює його відкриття.

А це загрожує вітчизняним генераціям, наголошує Трохимець.

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“Електроенергія — це такий вид товару, виробництво якого в певний момент часу дорівнює його споживанню. Отже, якщо в енергосистему потрапляє електроенергія, вироблена не українськими електростанціями — то на такий же об’єм виробництва нашій генерації доводилось зупинитися. Тільки за 3 місяці 2019-го року та 5 місяців 2020-го імпорт з РФ та Білорусі склав 1 343,2 млн кВт на год, що еквівалентно 20% місячного виробітку усіх українських АЕС або 2 місяцям роботи усіх українських ГЕС. Тобто, ми взяли і на тиждень відключили усі атомні енергоблоки”, — пояснює Трохимець.

Свої дії Герус аргументував необхідністю диверсифіквати джерела постачання електроенергії, нагадує Трохимець. Що не має сенсу, бо кожна гривня, сплачена Росії чи Білорусі за електроенергію, коштує українській енергосистемі та бюджету 4 гривні, інформує радник в. о. міністра.

“Це і зменшення виробітку електроенергії на вітчизняних електростанціях при сталих витратах на їх експлуатацію, і простій українських шахт, і відсутність збуту вугілля, видобутого на них. Афера під назвою „імпорт електроенергії з Росії та Білорусі“ в кінцевому підсумку коштуватиме мільярди гривень, які сплатять українські споживачі та платники податків”, — резюмував Трохимець.

Нагадаємо, минулого року українські шахти були змушені уйти в простій через відкриття імпорту електроенергії з РФ та Білорусі. Повернути їх до роботи Міненерго вдалося лише влітку цього року. Та шахтарі досі вимагають звільнення Геруса через “зраду”. За дії Геруса перед шахтарям змушений був виправдовуватися Президент — у відповіді на петицію.