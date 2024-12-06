Импорт подержанных авто в Украину упал на треть: какие марки выбирают украинцы

Почти на треть уменьшился показатель пополнения украинского автопарка импортированными автомобилями с пробегом. Также по состоянию на сегодня наибольшая доля в этом сегменте - принадлежит бензиновым авто.

Передает УНН со ссылкой на "УкрАвтопром".

В течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Согласно данным статистики, сейчас наблюдается уменьшение количества украинских регистраций подержанных автомобилей.

относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 г. - почти на треть.