Импорт подержанных авто в Украину упал на треть: какие марки выбирают украинцы
Киев • УНН
В ноябре регистрации подержанных авто из-за рубежа снизились на 10% по сравнению с октябрем. Самыми популярными остаются бензиновые авто (46%), а средний возраст импортируемых машин составляет 9 лет.
Почти на треть уменьшился показатель пополнения украинского автопарка импортированными автомобилями с пробегом. Также по состоянию на сегодня наибольшая доля в этом сегменте - принадлежит бензиновым авто.
Передает УНН со ссылкой на "УкрАвтопром".
В течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Согласно данным статистики, сейчас наблюдается уменьшение количества украинских регистраций подержанных автомобилей.
относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 г. - почти на треть.
в текущем перечне среди лидеров регистраций импортируемых авто - с бензиновые (46%).
По ним распределение выглядит следующим образом:
дизельные – 26%;
электромобили – 20%;
гибриды и авто с ГБО-по 4%.
Интересные факты о текущем состоянии регистраций подержанных авто из-за рубежа:
У десятці найпопулярніх моделей місяця ўвійшли: VOLKSWAGEN Golf-873 од.; RENAULT Megane-609 од.; SKODA Octavia-520 од.; VOLKSWAGEN Passat-419 од.; VOLKSWAGEN Tiguan-399 од.; NISSAN Leaf-384 од.; AUDI Q5-376 од.; TESLA Model 3-301 од.; TESLA Model Y-298 од. NISSAN Rogue-293 од.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тыс. подержанных легковушек, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Еще один интересный факт: средний возраст подержанных машин, которые в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет.
Подержанные авто из-за рубежа в августе покупали почти на четверть чаще: среди самых популярных Tesla9 сент. 2024, 14:32 • 25725 просмотров