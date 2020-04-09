Импорт "чувствительных" к незаконному ввозу товаров в вырос на четверть - таможня

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Импорт в Украину “чувствительных” к незаконному ввозу потребительских товаров, таких как продукты, фармацевтическая продукция, бытовая техника, мебель и одежда, в I квартале 2020 года вырос на 24,5%. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Новой таможни, передает УНН.