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Импорт "чувствительных" к незаконному ввозу товаров в вырос на четверть - таможня

Импорт "чувствительных" к незаконному ввозу товаров в вырос на четверть - таможня

Киев  •  УНН

 • 15018 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Импорт в Украину “чувствительных” к незаконному ввозу потребительских товаров, таких как продукты, фармацевтическая продукция, бытовая техника, мебель и одежда, в I квартале 2020 года вырос на 24,5%. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Новой таможни, передает УНН.

“Импорт” чувствительных “к незаконному ввозу потребительских товаров в I квартале 2020 вырос на 24,5% — с 2,7 млрд долл. к 3,35 млрд долл. Такие потребительские товары — продукты, фармацевтическая продукция, мобильные телефоны, бытовая техника, мебель, одежда и обувь — составляют 27,7% объемов импорта”, — говорится в сообщении.

Так, в частности, в I квартале 2020 года Украина завезла:

— продуктов питания на 31% больше по сравнению с I кварталом 2019 (с 783 млн долл. до 1,03 млрд долл.)
— фармацевтической продукции на 27% больше (с 347 млн долл. до 439 млн. долл.)
— мобильных телефонов на 71% больше (с 111 млн долл. до 190 млн долл.)
— бытовой техники и комплектующих на 32% больше (с 117 млн долл. до 154 млн долл.)
— одежды и обуви на 43% больше (с 259 млн долл. до 371 млн долл.)
— мебели, постельных принадлежностей, матрасов на 25% больше (с 23 млн долл. до 28 млн долл.)
— табака на 6% больше (с 55 млн долл. до 59 млн долл.).

“Рост импорта именно этой категории — „чувствительных“ к незаконному ввозу — свидетельствует об эффективной борьбе Таможни с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Впрочем, не со всем импортом все так позитивно: импорт сырьевых товаров и средств производства существенно просел”, — говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта Новая таможня отчиталась за 100 дней работы, отметив, что за это время заработало семь сканеров в пунктах пропуска, уволено более 500 сотрудников, запущена онлайн систему жалоб.

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