Нова митниця прозвітувала за 100 днів роботи: що встигли
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Нова митниця прозвітувала за 100 днів роботи, зазначивши, що за цей час запрацювало сім сканерів у пунктах пропуску, звільнено понад 500 співробітників, запущено онлайн систему скарг. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Держмитслужби у Facebook.
Як зазначається, результати роботи нової митниці за 3,5 місяці:
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- запрацювали 7 сканерів на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі та Порубному. Наразі всі працюють: час огляду фури в середньому скоротився з 3-ох годин до 7-15 хвилин;
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- понад 500 найбільш одіозних співробітників митниці не потрапили до нової Держмитслужби — їх звільнили. Відбулися перші відкриті конкурси на заміщення вакантних посад в Новій митниці. 283 кандидати взяли участь у 37 конкурсах: в середньому — 8 претендентів на одне місце;
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- розробили онлайн-калькулятор розрахунку вартості розмитнення авто;
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- запустили онлайн-систему скарг. Консультанти надають відповідь протягом 5 днів. На сьогодні до системи надійшло 2038 звернень, 95% з них — опрацьовані;
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- запустили інтерактивний модуль аналітики. Наразі він працює у тестовому режимі, тут можна дізнатись, на роботу якої регіональної митниці скаржаться найбільше;
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- запустили систему онлайн-орієнтувань спільно з правоохоронними органами: відтепер СБУ може надіслати доручення провести митний огляд товарів в електронній формі;
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- провели перший відкритий електронний аукціон через Prozorro.Продажі;
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- усі митниці об'єднуються в єдину юридичну особу;
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- відновили співпрацю з донорами. Ми впроваджуємо нові інфраструктурні проекти (зокрема, +12 пунктів пропуску відремонтуємо до кінця року), якісні кадрові та функціональні зміни.
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Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 2318-1 про об’єднання нової митниці в єдину юридичну структуру.