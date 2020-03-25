Новая таможня отчиталась за 100 дней работы: что успели
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Новая таможня отчиталась за 100 дней работы, отметив, что за это время заработало семь сканеров в пунктах пропуска, уволено более 500 сотрудников, запущена онлайн система жалоб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Гостаможслужбы в Facebook.
Как отмечается, результаты работы новой таможни за 3,5 месяца:
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- заработали 7 сканеров на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном. Сейчас все работают: время осмотра фуры в среднем сократился с 3-х часов до 7-15 минут;
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- более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не попали в новую Гостаможслужбу - их уволили. Состоялись первые открытые конкурсы на замещение вакантных должностей в Новой таможне. 283 кандидата приняли участие в 37 конкурсах: в среднем - 8 претендентов на одно место;
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- разработали онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможки автомобиля;
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- запустили онлайн-систему жалоб. Консультанты дают ответ в течение 5 дней. На сегодня в систему поступило 2038 обращений, 95% из них - проработаны;
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- запустили интерактивный модуль аналитики. Сейчас он работает в тестовом режиме, здесь можно узнать, на работу какой региональной таможни жалуются больше всего;
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- запустили систему онлайн-ориентировок совместно с правоохранительными органами: отныне СБУ может направить поручение провести таможенный досмотр товаров в электронной форме;
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- провели первый открытый электронный аукцион через Prozorro.Продажи;
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- все таможни объединяются в единое юридическое лицо;
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- возобновили сотрудничество с донорами. Мы внедряем новые инфраструктурные проекты (в частности, +12 пунктов пропуска отремонтируем до конца года), качественные кадровые и функциональные изменения.
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Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру.