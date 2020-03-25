Новая таможня отчиталась за 100 дней работы: что успели

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72123 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 85235 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98267 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95473 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106329 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91865 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103517 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106115 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131128 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Новая таможня отчиталась за 100 дней работы: что успели

Новая таможня отчиталась за 100 дней работы: что успели

Киев  •  УНН

 • 14555 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Новая таможня отчиталась за 100 дней работы, отметив, что за это время заработало семь сканеров в пунктах пропуска, уволено более 500 сотрудников, запущена онлайн система жалоб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Гостаможслужбы в Facebook.

Как отмечается, результаты работы новой таможни за 3,5 месяца:

  • заработали 7 сканеров на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном. Сейчас все работают: время осмотра фуры в среднем сократился с 3-х часов до 7-15 минут;
  • более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не попали в новую Гостаможслужбу - их уволили. Состоялись первые открытые конкурсы на замещение вакантных должностей в Новой таможне. 283 кандидата приняли участие в 37 конкурсах: в среднем - 8 претендентов на одно место;
  • разработали онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможки автомобиля;
  • запустили онлайн-систему жалоб. Консультанты дают ответ в течение 5 дней. На сегодня в систему поступило 2038 обращений, 95% из них - проработаны;
  • запустили интерактивный модуль аналитики. Сейчас он работает в тестовом режиме, здесь можно узнать, на работу какой региональной таможни жалуются больше всего;
  • запустили систему онлайн-ориентировок совместно с правоохранительными органами: отныне СБУ может направить поручение провести таможенный досмотр товаров в электронной форме;
  • провели первый открытый электронный аукцион через Prozorro.Продажи;
  • все таможни объединяются в единое юридическое лицо;
  • возобновили сотрудничество с донорами. Мы внедряем новые инфраструктурные проекты (в частности, +12 пунктов пропуска отремонтируем до конца года), качественные кадровые и функциональные изменения.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру.

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