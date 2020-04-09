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Імпорт "чутливих" до незаконного ввезення товарів у зріс на чверть – митниця

Імпорт "чутливих" до незаконного ввезення товарів у зріс на чверть – митниця

Київ • УНН

 • 15020 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Імпорт в Україну “чутливих” до незаконного ввезення споживчих товарів, таких як харчі, фармацевтична продукція, побутова техніка, меблі та одяг, у І кварталі 2020 року зріс на 24,5%. Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі Нової митниці, передає УНН.

“Імпорт „чутливих“ до незаконного ввезення споживчих товарів у І кварталі 2020 року зріс на 24,5% — з 2,7 млрд дол. до 3,35 млрд дол. Такі споживчі товари — харчі, фармацевтична продукція, мобільні телефони, побутова техніка, меблі, одяг та взуття — складають 27,7% обсягів імпорту”, — йдеться в повідомленні.

Так, зокрема, у І кварталі 2020 року Україна завезла:

— продуктів харчування на 31% більше у порівнянні з І кварталом 2019 року (з 783 млн дол. до 1,03 млрд дол.);
— фармацевтичної продукції на 27% більше (з 347 млн дол. до 439 млн. дол.);
— мобільних телефонів на 71% більше (з 111 млн дол. до 190 млн дол.);
— побутової техніки та комплектуючих на 32% більше (з 117 млн дол. до 154 млн дол.);
— одягу та взуття на 43% більше (з 259 млн дол. до 371 млн дол.);
— меблів, постільних речей, матраців на 25% більше (з 23 млн дол. до 28 млн дол.);
— тютюну на 6% більше (з 55 млн дол. до 59 млн дол.).

“Зростання імпорту саме цієї категорії товарів — „чутливих“ до незаконного ввезення — свідчить про ефективну боротьбу Митниці з контрабандою та порушеннями митних правил. Втім, не з усім імпортом усе так позитивно: імпорт сировинних товарів та засобів виробництва суттєво просів”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці березня Нова митниця прозвітувала за 100 днів роботи, зазначивши, що за цей час запрацювало сім сканерів у пунктах пропуску, звільнено понад 500 співробітників, запущено онлайн систему скарг.

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