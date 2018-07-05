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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 73889 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110074 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131138 просмотра

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8 марта, 10:25 • 138167 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 154777 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Илон Маск предложил помощь в спасении тайской футбольной команды

Илон Маск предложил помощь в спасении тайской футбольной команды

Киев  •  УНН

 • 12928 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Основатель электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX и руководитель Tesla, миллиардер-изобретатель Маск сообщил, что "с удовольствием поможет в спасении тайской футбольной команды, которая застряла в пещере". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Илона Маска.

В частности, пользователь социальной сети Twitter под ником MabzMagz написал следующее сообщение: "Здравствуйте, сэр. Если это возможно, вы могли бы хоть как-то помочь освободить 12 тайских мальчиков и их тренера из пещеры?". На что Маск неожиданно ответил.

Как сообщал УНН, в Таиланде нашли живыми всех 12 детей-футболистов, которые несколько дней назад исчезли в пещере.

Пока подростков не достали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все пропавшие живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду. А пока спасатели считают, что дети могут остаться в пещере еще на несколько месяцев.

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