Илон Маск предложил помощь в спасении тайской футбольной команды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Основатель электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX и руководитель Tesla, миллиардер-изобретатель Маск сообщил, что "с удовольствием поможет в спасении тайской футбольной команды, которая застряла в пещере". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Илона Маска.
В частности, пользователь социальной сети Twitter под ником MabzMagz написал следующее сообщение: "Здравствуйте, сэр. Если это возможно, вы могли бы хоть как-то помочь освободить 12 тайских мальчиков и их тренера из пещеры?". На что Маск неожиданно ответил.
Как сообщал УНН, в Таиланде нашли живыми всех 12 детей-футболистов, которые несколько дней назад исчезли в пещере.
Пока подростков не достали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все пропавшие живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду. А пока спасатели считают, что дети могут остаться в пещере еще на несколько месяцев.