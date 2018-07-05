Илон Маск предложил помощь в спасении тайской футбольной команды

В частности, пользователь социальной сети Twitter под ником MabzMagz написал следующее сообщение: "Здравствуйте, сэр. Если это возможно, вы могли бы хоть как-то помочь освободить 12 тайских мальчиков и их тренера из пещеры?". На что Маск неожиданно ответил.

Как сообщал УНН, в Таиланде нашли живыми всех 12 детей-футболистов, которые несколько дней назад исчезли в пещере.

Пока подростков не достали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все пропавшие живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду. А пока спасатели считают, что дети могут остаться в пещере еще на несколько месяцев.