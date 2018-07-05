Ілон Маск запропонував допомогу у врятуванні тайської футбольної команди

Зокрема, користувач соціальної мережі Twitter під ніком MabzMagz написав наступне повідомлення: "Доброго дня, сер. Якщо це можливо, ви могли б хоч якось допомогти звільнити 12 тайських хлопчиків і їх тренера з печери?". На що Маск несподівано відповів.

Як повідомляв УНН, у Таїланді знайшли живими всіх 12 дітей-футболістів, які декілька днів тому назад зникли у печері.

Поки що підлітків не дістали з печери. Рятувальники зазначають, що знайшли їх і переконалися, що всі зниклі живі. Для їхнього визволення з печер відкачують воду. А поки рятувальники вважають, що діти можуть залишитися у печері ще на декілька місяців.