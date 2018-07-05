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Ілон Маск запропонував допомогу у врятуванні тайської футбольної команди

Ілон Маск запропонував допомогу у врятуванні тайської футбольної команди

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Засновник електронної платіжної системи PayPal, компанії SpaceX та керівник Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск повідомив, що "з задоволенням допоможе у порятунку тайської футбольної команди, яка застрягла у печері". Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Ілона Маска.

Зокрема, користувач соціальної мережі Twitter під ніком MabzMagz написав наступне повідомлення: "Доброго дня, сер. Якщо це можливо, ви могли б хоч якось допомогти звільнити 12 тайських хлопчиків і їх тренера з печери?". На що Маск несподівано відповів.

Як повідомляв УНН, у Таїланді знайшли живими всіх 12 дітей-футболістів, які декілька днів тому назад зникли у печері.

Поки що підлітків не дістали з печери. Рятувальники зазначають, що знайшли їх і переконалися, що всі зниклі живі. Для їхнього визволення з печер відкачують воду. А поки рятувальники вважають, що діти можуть залишитися у печері ще на декілька місяців.

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