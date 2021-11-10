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Илон Маск потерял 50 млрд за два дня из-за спада акций Tesla

Киев • УНН

 • 33379 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня более 50 млрд долларов из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg, передает УНН.

Илон Маск потерял 50 млрд за два дня из-за спада акций Tesla

Детали

Ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь после того, как в субботу Маск спросил пользователей Twitter, или стоит продать его долю в предприятии, которая достигает 10%. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%.

Это обстоятельство повлияло на оценку имущества самого предпринимателя. По мнению агентства Bloomberg, за двое суток самый богатый человек планеты стал беднее более чем на 50 млрд долларов. На сайте агентства во вторник не указывается размер состояния Маска, однако подчеркивается, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократилось до 83 млрд долларов. В понедельник Bloomberg оценивало состояние Маска 323 млрд долларов, Безоса-201 млрд долларов.

Напомним

Журнал Forbes, который также составляет список миллиардеров, приписывает Маску 271 млрд долларов, Безосу — 205,9 млрд долларов. 1 ноября, по данным журнала, глава Tesla стал первым в истории человеком, состояние которого превысил 300 млрд долларов.

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