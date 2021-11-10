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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40164 перегляди

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Ілон Маск втратив 50 млрд за два дні через спад акцій Tesla

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Американський підприємець Ілон Маск втратив за два дні понад 50 млрд доларів через падіння котирувань акцій компанії Tesla, що належить йому. Про це повідомило у вівторок агентство ділових новин Bloomberg, передає УНН.

Ілон Маск втратив 50 млрд за два дні через спад акцій Tesla

Деталі

Цінні папери виробника електрокарів почали дешевшати після того, як у суботу Маск запитав користувачів Twitter, чи варто продати його частку в підприємстві, що досягає 10%. До закриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі у вівторок вартість акцій Tesla знизилася більш ніж на 16%.

Ця обставина вплинула на оцінку майна самого підприємця. На думку агентства Bloomberg, за дві доби найбагатша людина планети стала біднішою на понад 50 млрд доларів. На сайті агентства у вівторок не вказується розмір статків Маска, проте підкреслюється, що його відрив від другого місця, яке зберігає за собою засновник корпорації Amazon Джефф Безос, скоротилось до 83 млрд доларів. У понеділок Bloomberg оцінювало статки Маска 323 млрд доларів, Безоса - 201 млрд доларів.

Нагадаємо

Журнал Forbes, який також складає список мільярдерів, приписує Маску 271 млрд доларів, Безосу - 205,9 млрд доларів. 1 листопада, за даними журналу, глава Tesla став першою в історії людиною, стан якої перевищив 300 млрд доларів.

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