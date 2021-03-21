Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже с помощью машин Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск отверг обвинения в том, что автомобили используются для шпионажа в Китае. Об этом сообщает BBC News, пишет УНН.
Детали
Он сделал это заявление в субботу по видеосвязи на форуме развития Китая и призывал к большему взаимному доверию между Китаем и США.
“Если бы коммерческая компания действительно занималась шпионажем, негативные последствия для этой компании были бы чрезвычайно серьезными, — заявил он.- Например, если бы Tesla использовала машины для шпионажа в Китае или где бы то ни было в любой стране, нас бы просто закрыли”.
“Для нас очень важно сохранять конфиденциальность любой информации”, — добавил он.
Его комментарии появились в ответ на сообщение о том, что китайские военные запретили автомобили Tesla на своих объектах. Китай выразил обеспокоенность по поводу данных, собранных камерами в салонах электромобилей.
Справка
Китайский автомобильный рынок является одним из крупнейших в мире и его правительство активно продвигает внедрение электромобилей. Этот спрос помог Tesla получить прибыль в размере 721 млн долларов в 2020 году.