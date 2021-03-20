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Компанію Tesla закриють, якщо її автомобілі будуть використовувати для шпигунства - Маск

Компанію Tesla закриють, якщо її автомобілі будуть використовувати для шпигунства - Маск

Київ • УНН

 • 37626 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Виконавчий директор Tesla Inc Ілон Маск заявив, що його компанія буде закрита, якщо її машини будуть використовуватися для шпигунства. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“У нас існує дуже сильний стимул бути дуже конфіденційними щодо будь-якої інформації. Якщо Tesla використовуватиме машини для шпигунства в Китаї чи де-небудь ще, нас закриють”, — сказав Маск на видному китайському форумі під час віртуальної дискусії. 

Маск закликав до посилення взаємної довіри між двома найбільшими економіками світу у  своєму виступі на Форумі розвитку Китаю бізнес-зустріч високого рівня проводить фонд при Державній раді.

Що передувало

Китайські військові заборонили в’їзд автомобілів Tesla до своїх комплексів, посилаючись на загрозу безпеки через камери, встановлені на транспортних засобах. Ці обмеження з’явилися, коли найвищі китайські та американські дипломати проводили суперечливу зустріч на Алясці.

Додатково

У Китаї, найбільшому у світі автомобільному ринку та ключовому полі битви для електромобілів, Tesla продала минулого року 147 445 автомобілів, що становить 30% від загального світового обсягу. Однак цього року він стикається з більшою конкуренцією з боку внутрішніх суперників від Nio Inc до Geely.

Нагадаємо

Перші для адміністрації президента США Джо Байдена американо-китайські переговори на високому рівні, які 18 березня стартували в Анкориджі (штат Аляска), почалися з різкої публічної перепалки між сторонами.

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