Ілон Маск відповів на звинувачення Китаю в шпигунстві за допомогою машин Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Виконавчий директор американського виробника електромобілів Tesla Ілон Маск відкинув звинувачення про те, що автомобілі використовуються для шпигунства в Китаї. Про це повідомляє BBC News, пише УНН.
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Він зробив цю заяву в суботу по відеозв’язку на форумі розвитку Китаю і закликав до більшої взаємної довіри між Китаєм і США.
“Якби комерційна компанія дійсно займалася шпигунством, негативні наслідки для цієї компанії були б надзвичайно серйозними, — заявив він. — Наприклад, якби Tesla використовувала машини для шпигунства в Китаї або де б то не було в будь-якій країні, нас би просто закрили”.
“Для нас дуже важливо зберігати конфіденційність будь-якої інформації”, — додав він.
Його коментарі з’явилися у відповідь на повідомлення про те, що китайські військові заборонили автомобілі Tesla на своїх об’єктах. Китай висловив стурбованість з приводу даних, зібраних камерами в салонах електромобілів.
Довідково
Китайський автомобільний ринок є один з найбільших в світі і його уряд активно просуває впровадження електромобілів. Цей попит допоміг Tesla отримати прибуток в розмірі 721 млн доларів в 2020 році.