Маск рассказал об изменениях в мире через 50 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Американский миллиардер, глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что через 50 лет человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российский марафон "Новые знания", где Маск выступил по видеосвязи.
Детали
Так, американский миллиардер считает, что через 50 лет человечество ждут большие перемены.
"То, что будет через 50 лет, сложно предугадать. Будут большие изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК", - заявил Маск.
По его мнению, в будущем весь транспорт, кроме ракет, станет электрическим.
"Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты", - отметил бизнесмен.
Он уверен, что со временем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, как сегодня паровые машины.
Последними перейдут на электродвижение самолеты, так как создание благоприятных для них батарей займет время.
Также Маск выразил мнение, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию.
"Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - указал Маск.
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